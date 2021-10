CARMELA GRIPPA INTERVIENE ALLA CAMERA SULLA LOGISTICA

Il settore della logistica ha bisogno di una riforma che riesca a limitare gli abusi in tema di diritti dei lavoratori e di norme sugli appalti. È quanto ho voluto sottolineare oggi alla Camera con l'interpellanza che ho presentato al ministero del Lavoro insieme alla collega Valentina Barzotti.

L'impegno del governo è indispensabile per agire in maniera concreta su una situazione di irregolarità diffusa (circa il 72%) in questo comparto. Abbiamo evidenziato gli aspetti sui quali è più urgente intervenire, dagli appalti di pura manodopera fino alla realtà delle cooperative che spesso non rispettano il loro fine mutualistico.

Pur nella prospettiva della crescita e della transizione che hanno portato alcuni settori a imporsi, è fondamentale che si vigili sempre sugli impatti sociali e ambientali di alcune attività, come avviene nel caso del consumo di suolo da parte della logistica.

In qualsiasi riforma, le persone e l'ambiente dovranno sempre rimanere al centro della nostra attenzione.

