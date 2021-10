DARIO DI TULLIO NON C'E' PIU'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Apprendiamo con dolore e sgomento dal profilo di Diana Di Tullio che suo fratelllo Dario non c'è più. Tanta è la sorpresa che non riusciamo ad articolare un adeguato saluto ad un amico caro e gioioso, per cui facciamo nostre le toccanti parole della sorella e abbracciamo tutta la famiglia di Tullio.

Scrive Diana:

"È finito il tuo viaggio , durato troppo poco .

Nessuno sa il perché di così breve vita .

Una parte di me non c'è più , sei stato un fratello sempre disponibile , gioioso .

Amavi, oddio parlare di te al passato mi fa male al cuore, ami la musica , ami la vita un po' spericolata. Ora la tua vita non è più qui ed ognuno di spera esita in altro luogo"