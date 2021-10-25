API E MIELE PER LA BIODIVERSITA'

LA LEZIONE DI DOMENICO CIANCIOSI ALLA NUOVA DIREZIONE DIDATTICA DI VASTO

| di Redazione
| Categoria: Attualità
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2021

NEL VIDEO LA LEZIONE A SCUOLA SU API E MIELE TENUTA DALL' APICOLTORE DOMENICO CIANCIOSI PER LA III SETTIMANA DELLA BIODIVERSITA'.

LA LEZIONE E' STATA FATTA PRESSO LA NUOVA DIREZIONE DIDATTICA DI VASTO, I CUI SCOLARI SONO APPARSI MOLTO ATTENTI ED INCURIOSITI. 

GLI ARGOMENTI DELLA IV SETTIMANA SARANNO ULIVO ED OLIO E LEZIONI SARANNO TENUTE DA CLAUDIO PRACILIO. OVVIAMENTE LE PUBBLICHEREMO

 

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