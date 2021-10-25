API E MIELE PER LA BIODIVERSITA'
LA LEZIONE DI DOMENICO CIANCIOSI ALLA NUOVA DIREZIONE DIDATTICA DI VASTO| di Redazione | Categoria: Attualità
NEL VIDEO LA LEZIONE A SCUOLA SU API E MIELE TENUTA DALL' APICOLTORE DOMENICO CIANCIOSI PER LA III SETTIMANA DELLA BIODIVERSITA'.
LA LEZIONE E' STATA FATTA PRESSO LA NUOVA DIREZIONE DIDATTICA DI VASTO, I CUI SCOLARI SONO APPARSI MOLTO ATTENTI ED INCURIOSITI.
GLI ARGOMENTI DELLA IV SETTIMANA SARANNO ULIVO ED OLIO E LEZIONI SARANNO TENUTE DA CLAUDIO PRACILIO. OVVIAMENTE LE PUBBLICHEREMO
Redazione