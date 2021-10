MENNA COMPONE LA NUOVA GIUNTA MENNA DI VASTO

Il Sindaco di Vasto Francesco Menna, nel corso di una conferenza stampa nella Sala Consiliare, ha presentato la nuova giunta comunale. La squadra è composta da tre donne e quattro uomini. Quattro assessori hanno già maturato esperienze nei cinque anni precedenti (Barisano, Bosco, Cianci e Della Penna) i due nuovi assessori sono invece Felicia Fioravante, che ricopre anche la carica di Vicesindaco, e Nicola Della Gatta.

“Quella di oggi è una giornata che ha una certa sacralità. Gli assessori hanno sottoscritto l’atto di nomina, il contratto di impegno con la città. Non perderemo tempo - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - a capire quali sono i temi, e le questioni su cui lavorare, perché abbiamo già presentato il programma in campagna elettorale. Nei primi cento giorni di mandato la centralità sarà sempre il lavoro. Da subito si penserà alla riqualificazione dell’asilo Carlo Della Penna.

Abbiamo già stabilito la matrice delle priorità, le cinque questioni e gli obiettivi per i primi cento giorni. Saremo rigorosi con noi stessi, ma anche con la struttura funzionale comunale. Già da oggi calcoleremo il tempo zero con cui cominceremo a rendicontare il lavoro. Dal prossimo sabato - ha concluso Menna - sarà istituito lo sportello del cittadino, sarò a disposizione anche la domenica. Istruiremo dei sindaci di strada. Tra gli impegni dei primi cento giorni: l’inaugurazione del nuovo terminal bus, la riapertura della scuola Ritucci Chinni, il campo sportivo Ezio Pepe, l’arena delle Grazie, la casa di riposo Sant’Onofrio, l’inaugurazione della via Costa Contina, la riapertura della scalinata di Sant’Antonio e grazie alle autorizzazioni ottenute dal Tribunale sarà possibile a breve riaprire il cinema in città”.

Infine il sindaco ha elencato i nuovi componenti della giunta comunale e le deleghe assegnate.

SINDACO FRANCESCO MENNA

Competenze mantenute in capo al Sindaco:

Igiene e Sanità;

Pianificazione finanziaria e Bilancio;

Personale;

Protezione Civile;

Grandi eventi;

T.S.O.

ANNA BOSCO

Assessora all’Istruzione, allo Sviluppo Economico e alla Transizione Digitale

Competenze e deleghe:

Educazione;

Istruzione;

Definizione delle politiche inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica;

Definizione delle politiche per la gestione integrata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con riferimento alle strutture, agli impianti, al verde e alle aree esterne;

Coordinamento degli investimenti di ambito comunale del P.N.R.R.;

Sviluppo Economico;

Mercati e fiere;

Definizione delle politiche per la promozione e lo sviluppo delle imprese industriali, del commercio, dell'artigianato, delle attività produttive, delle attività finanziarie, dei servizi e delle libere professioni;

Politiche portuali, ferroviarie e Zona Economica Speciale;

Transizione digitale;

Politiche energetiche;

Politiche in materia di trasparenza e partecipazione;

Politiche europee;

Attuazione del programma amministrativo;

Gestione dei grandi eventi inerenti le deleghe conferite;

T.S.O.

NICOLA DELLA GATTA

Assessore alla Cultura, al Welfare e all’Inclusione Sociale

Competenze e deleghe:

Politiche della Cultura;

Beni ed attività culturali;

Definizione delle politiche inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture culturali comunali;

Affari Istituzionali;

Politiche Sociali per il sostegno alle famiglie, agli anziani, alle persone a rischio di emarginazione e per l’inclusione delle persone con disabilità;

Politiche per la promozione del Terzo Settore, del Volontariato e dell’Associazionismo;

Politiche inerenti la gestione e la funzionalità dei Centri di Aggregazione comunali;

Promozione di politiche a sostegno delle vittime della violenza di genere;

Politiche di valorizzazione e di inclusione delle realtà periferiche;

Promozione e sviluppo delle politiche di prevenzione sanitaria e di tutela della salute;

Rapporti con le comunità religiose;

Sviluppo delle iniziative per l'affermazione dei diritti civili e delle pari opportunità;

Definizione delle politiche del lavoro e dell'occupazione;

Politiche dell’Integrazione;

Rapporti con il Consiglio Comunale;

Gare, contratti ed appalti;

Gestione dei grandi eventi inerenti le deleghe conferite;

T.S.O.

FELICIA FIORAVANTE

Vice Sindaco e Assessora alla Città del Benessere, al Turismo e ai Lavori Pubblici

Competenze e deleghe:

Città del benessere e qualità della vita;

Politiche del turismo;

Marketing territoriale;

Agricoltura, Caccia, Pesca e Piccola Pesca;

Definizione delle politiche inerenti la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle Opere Pubbliche;

Realizzazione delle Infrastrutture strategiche;

Politiche di attuazione egli investimenti di ambito comunale del P.N.R.R.;

Fondi per lo Sviluppo e finanziamenti;

Società Partecipate e Controllate;

Gestione dei grandi eventi inerenti le deleghe conferite;

T.S.O.

GABRIELE BARISANO

Assessore all’Ambente, all’Ecologia e ai Tributi Comunali

Competenze e deleghe:

Politiche ambientali e del territorio;

Aree Protette;

Politiche relative al miglioramento dei servizi di smaltimento dei rifiuti e pulizia della città;

Isola Ecologica e Centro del Riuso;

Via Verde della Costa dei Trabocchi;

Cimitero Comunale;

Blue economy;

Politiche relative ai tributi locali;

Indirizzi e controllo sulla pubblicità;

Gestione dei grandi eventi inerenti le deleghe conferite;

T.S.O.

CARLO DELLA PENNA

Assessore allo Sport, alla Smart City e alla Sicurezza

Competenze e deleghe:

Promozione dell’attività sportiva;

Impiantistica sportiva;

Sostegno e promozione delle società ed associazioni sportive;

Definizione delle politiche di promozione dei rapporti di gemellaggio e partenariato con altre realtà cittadine;

Smart City;

Definizione delle politiche di mobilità, viabilità e trasporti;

Politiche di definizione e gestione del piano parcheggi, delle Z.T.L., delle aree 30 e delle aree pedonali;

Piano taxi;

Sicurezza e Polizia Locale;

Gestione dei grandi eventi inerenti le deleghe conferite;

T.S.O.

PAOLA CIANCI

Assessora alle Politiche Giovanili, al Patrimonio e ai Servizi Civici

Competenze e deleghe:

Politiche Giovanili;

Patrimonio e Demanio Comunali;

Gestione delle varianti di piano finalizzate alle alienazioni del patrimonio pubblico e della sua rigenerazione rispetto alle deleghe conferite;

Servizi Civici: Stato Civile, Servizi Demografici, Servizi Elettorali, Toponomastica;

Politiche per l’edilizia residenziale pubblica e per il contrasto all’emergenza abitativa;

Recupero e valorizzazione dei beni confiscati;

Politiche per la difesa e la tutela degli animali;

Food Policy;

Politiche di promozione al contrasto degli sprechi;

Statistica;

Avvocatura Comunale;

Gestione dei grandi eventi inerenti le deleghe conferite;

T.S.O.

ALESSANDRO d’ELISA

Assessore alla Pianificazione Urbanistica, ai Servizi Manutentivi e ai Servizi Informatici

Competenze e deleghe: