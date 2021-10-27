NUOVE OSSERVAZIONI AL PIANO CIMITERIALE

LE SPIEGAZIONI DI ANTONIA SCHIAVARELLI

| di Orazio Di Stefano
| Categoria: Attualità
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IN QUESTO VIDEO, ANTONIA SCHIAVARELLI SPIEGA I MOTIVI CHE HANNO INDOTTO IL COMITATO "SAN SALVO PER UN AMBIENTE SOSTENIBILE" A PRESENTARE NUOVE OSSERVAZIONI AL PIANO CIMITERIALE E, SOPRATTUTTO, CHIEDE LO STRALCIO DAL PIANO DEL FORNO CREMATORIO, VISTO CHE IL SINDACO, IN CONSIGLIO COMUNALE, AVEVA AFFERMATO DI VOLER LASCIARE LA DECISIONE (SUL FORNO) ALLA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE
 
 

 

Orazio Di Stefano

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