NUOVE OSSERVAZIONI AL PIANO CIMITERIALE
LE SPIEGAZIONI DI ANTONIA SCHIAVARELLI| di Orazio Di Stefano | Categoria: Attualità
IN QUESTO VIDEO, ANTONIA SCHIAVARELLI SPIEGA I MOTIVI CHE HANNO INDOTTO IL COMITATO "SAN SALVO PER UN AMBIENTE SOSTENIBILE" A PRESENTARE NUOVE OSSERVAZIONI AL PIANO CIMITERIALE E, SOPRATTUTTO, CHIEDE LO STRALCIO DAL PIANO DEL FORNO CREMATORIO, VISTO CHE IL SINDACO, IN CONSIGLIO COMUNALE, AVEVA AFFERMATO DI VOLER LASCIARE LA DECISIONE (SUL FORNO) ALLA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE