PARTE DAL FRANTOIO CILLI DI SAN SALVO LA IV SETTIMANA PER LA BIODIVERSITA'

E' partita martedì 26 ottobre la IV settimana per la Biodiversità organizzata dall' Associazione nazionale dei sociologi d' Abruzzo in collaborazione con sette Istituti di Abruzzo e Molise (Istituto Omnicomprensivo di Riccia, Istituti comprensivi di Colli a Volturno, Spataro- Paolucci Vasto, Ndd Vasto, Rodari San Salvo, Monteodorisio - Cupello e Scuola Paritaria Bimbo 2000 di San Salvo)

La prima lezione teorico pratica sulle procedure di trasformazione delle ulive in olio si è tenuta presso il Frantoio Cilli di San Salvo, dove si sono recati i ragazzi delle IV classi della Primaria accompagnate dalle Docenti Maria de Francesco, Loredana Petrocco e Maria Di Nardo.

La seconda lezione, pure teorico pratica, si terrà invece a Vasto, nell'area circostante l' Istituto Spataro, il prossimo 5 novembre, giorno in cui Claudio Pracilio, titolare del bosco degli Ulivi, e primo esperto collaboratore del Progetto, raccoglierà le ulive insieme ai genitori e nonni delle classi III, in cui insegna la Docente Rosaria Spagnuolo.

Le due lezioni consentiranno ai predetti docenti (ed ai colleghi che aderiscono alle 22 Settimane per la Biodiversità su questo argomento) di preparare i propri studenti su ulive ed olio, che è argomento di questa settimana. Gli studenti parteciperanno ad un Concorso tra le Sette Scuole aderenti, la cui premiazione si terrà a Riccia (Campobasso) il 22 maggio 2022, nella Giornata mondiale per la Biodiversità, a cui è stata invitata la Sottosegretaria all' Istruzione Barbara Floridia.

I video delle due lezioni saranno visibili sulla pagina facebook dell’ Istituto Professionale per l’ Agricoltura e lo sviluppo Rurale di Riccia.