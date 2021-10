La ESB Group dona 32 alberi alla città di San Salvo

La ESB Group è una rete di aziende che si occupa di rigenerazione urbana, migliorando la classificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale e la sua messa in sicurezza, composta dallo studio di progettazione Newark Engineering di Antonio Pantalone, Agostino Monteferrante, Andrea Di Iorio e Gennaro Luciano e dallo Studio di consulenza fiscale di Simone Boschetti.

La sede aziendale è a San Salvo, ed è a questa città che la ESB Group vuole fare un dono: 32 alberi.

Viviamo in un periodo storico cruciale, in cui sono necessarie azioni chiare, per questo la ESB Group, vorrebbe contribuire al miglioramento del patrimonio verde locale, con la donazione di piante che non siano solo ornamentali ma abbiano anche un ruolo funzionale: quello di mitigare gli agenti atmosferici impattanti, ridurre i gas serra, intrappolare le polveri sottili, ridurre i consumi energetici con il raffrescamento degli edifici.

L’uomo non ha solo bisogno di mura accoglienti e sicure, ma anche di una natura rigogliosa che lo circondi, per questo abbiamo chiesto all’amministrazione di accogliere questo dono.

Saranno donati 32 alberi di varie specie: aceri campestri, querce rosse, acacia ombaculifera, cercis syliquastrum, querce, tigli rossi, lagestroemia, ciliegio da fiore, alberi che con le loro caratteristiche assolveranno un ruolo fondamentale per la cura delle persone e del loro habitat. Le piante potranno essere messe a dimora nei luoghi che l’amministrazione comunale riterrà più opportuni, ma vorremmo che venissero predilette scuole e parchi pubblici.

San Salvo, 28 ottobre 2021.