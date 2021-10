Per Giangiacomo e c. su Aqualand il Menna Bis parte male

Lo avevamo annunciato da tempo. Così come come predisposto da Menna & C., al bando per la gestione dell’Aqualand avrebbe partecipato una sola società, ossia quella degli attuali gestori.

Ritenevamo e continuiamo a ritenere, che si tratti di un affidamento opaco, per tutte le criticità da noi evidenziate nella passata consiliatura, figlio di un bando che rappresenta uno svantaggio per la nostra Città e per le già instabili e languenti casse municipali.

Proprio per questo chiederemo, alle magistrature competenti, di attenzionare la procedure per verificare la presenza di eventuali illegittimità di ogni tipo e di eventuali danni erariali.

Il Menna bis, per noi, parte malissimo. Ci auguriamo che, in futuro, i volti nuovi all’interno della Giunta e del Consiglio Comunale tutelino maggiormente gli interessi delle nostra Città rispetto a chi li ha preceduti.

Guido Giangiacomo (Vasto al Futuro) Francesco Prospero (Fdi) Vincenzo Suriani (Fdi) Sabrina Bocchino (Lega) Antonio Monteodorisio (FI)