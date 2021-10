In accordo con i parroci della Città è stata autorizzata la celebrazione della Santa Messa all'aperto nel viale del Cimitero nelle giornate di lunedì 1 novembre 2021 alle ore 9:00, 10:00 e 11:30 e martedì 2 novembre alle ore 10:00.

Si dispone ai parroci, responsabili delle cerimonie, di garantire il pieno e puntuale rispetto delle normative previste per il contenimento del contagio da Covid 19 e di consentire la partecipazione per ogni singola funzione per un massimo di 200 persone.