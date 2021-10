GRIPPA INTERVIENE ALLA CAMERA SUL DECRETO LEGGE TRASPORTI E SOSTENIBILITA'

A Montecitorio l' on. Carmela Grippa è intervenuta per illustrare i motivi che ci hanno portato a votare a favore del decreto Infrastrutture e Trasporti.

Dice la deputata di Vasto: "Si tratta di un testo sul quale abbiamo lavorato molto con i colleghi della commissione Trasporti. Al suo interno sono contenute norme fondamentali per aumentare la sicurezza stradale, incentivare la semplificazione burocratica e favorire la mobilità sostenibile. Viene introdotto lo stop all'aumento dei pedaggi autostradali e regolamentato l'utilizzo dei monopattini elettrici in città. Come Movimento 5 Stelle poi, abbiamo fortemente voluto una norma in favore delle persone con disabilità, alle quali sarà garantita la sosta gratuita sulle strisce blu nel caso in cui i parcheggi dedicati siano occupati, come già avviene in alcuni Comuni italiani"

Ecco l' intervento di ieri in Aula alla Camera

https://www.dropbox.com/s/jp8u1vph9k1xgdl/1028-GRIPPA-Intervento.mp4?dl=0