Il centrodestra: “Subito una postazione pubblica a Vasto per i tamponi molecolari”

“Con i contagi ormai in risalita in tutta Italia e con i casi che si sono verificati a Vasto e nel Vastese è imprescindibile il ripristino di una postazione pubblica per I tamponi molecolari” lo affermano in una nota stampa i consiglieri comunali del centrodestra Guido Giangiacomo, Francesco Prospero, Vincenzo Suriani, Sabrina Bocchino e Antonio Monteodorisio, i quali, con una nota stampa, chiedono al Direttore Generale della Asl Thomas Schell “di attivarsi urgentemente per realizzare un drive-through nel territorio del Comune di Vasto. Detto adempimento è necessario” continuano i consiglieri “per non arrecare disagi all’utenza, costretta a recarsi fuori vasto per eseguire un tampone molecolare e per tenere costantemente monitorata la situazione dei contagi sul nostro territorio. La Regione Abruzzo” concludono gli esponenti del centrodestra Vastese “ha messo a disposizione della ASL le risorse necessarie per effettuare il servizio. A Schell il compito di organizzarlo al meglio”