Incidente mortale stamattina dopo le 6 alla solita rotatoria SS 16 di Via Andra Doria

Grave incidente stradale, stamattina poco dopo le 6 all'altezza della rotatoria della Statale 16 Adriatica a San Salvo Marina, in prossimità degli innesti per contrada Stazione e via Andrea Doria in direzione lungomare.

Un uomo di Vasto, 63 anni di età, ha perso la vita a causa delle profonde ferite e lesioni riportate nello scontro dell'auto su cui viaggiava.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto. Ad occuparsi dei rilievi del sinistro sono i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto.