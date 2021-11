"ORA CHE TI GUARDIAMO IN TV"

Il giorno che sei nato ero ad Ugento. Mi era arrivata la telefonata di rimprovero di tuo padre: "Michele è nato! Dove stai?" Aveva ragione, tua madre che con alti e bassi era la mia amica da quando avevamo 8 anni aveva partorito ed io non c'ero. Mi sono istintivamente girata a guardare il mare più azzurro che avessi mai visto e mi sono sentita avvolta da una bellissima energia. Ho in mente un milione di momenti di te da piccolo, sei diventato grande in un soffio. Ti ricordo urlante saltare qua e la, ti rivedo con un pacco di piselli congelati sul viso a guarire l'ennesimo livido, col costumino colorato ,bagnato e coperto di sabbia, ricordo tua madre vagare disperata e smarrita spingendo il tuo passeggino dopo la perdita più assurda che una sorella possa sopportare. Ti rivedo al capezzale della nonna più buona che la vita può regalare ,ti ricordo con la manina dentro quella dell'altra nonna ,la bellissima donna bionda, dalla quale hai preso la dolcezza ed il sorriso. So che non è stato tutto bello in questi 21 anni, ma tu sembravi ,per fortuna, non accorgertene , come tutti i bimbi. Il mio personale ricordo è recente. Sei passato come un vento davanti al negozio . Ho urlato: Michy!!!!!. Eri evidentemente in ritardo, i capelli lunghi arruffati e l'espressione scocciata di chi non può perdere tempo. Non avevi riconosciuto la mia voce, ma ti sei girato solo per educazione ed in un attimo mi hai regalato il sorriso più bello e cordiale del mondo. Sospeso tra la necessita'di colmare il ritardo e la sorpresa di avermi rivista, ti sei fermato, gli occhi dolci e teneri di chi vede una persona cara e tutti quei denti bianchissimi Ti ho detto "Corri amore ,volevo solo rivederti" Hai camminato x un pò all'indietro grato per averti lasciato andare ma forse felice di salutarmi. Ecco quando sento i giudici darti del "personaggione" mi viene da sorridere perchè conosco il bimbo ed il ragazzo che sei stato. Ma forse non fino in fondo perchè la tua musica è troppo diversa dal nostro Michy. Ma poi penso al nome d'arte che hai scelto e capisco che c'è tanto di più dietro i sorrisi che regali. C'è il Michele tenero che controlla Richy su Instagram, ma ci sono i racconti di tuo nonno , le grandi perdite di tua madre, la dolcezza delle nonne, l'essere sportivo e forte del tuo papà, le sofferenze che sembravano non toccarti e che invece ti hanno regalato tutta l'energia che tiri fuori quando canti, quella che ho sentito nel tramonto di quel caldo pomeriggio di fine agosto, ad Ugento,

Ora amore , ti guardiamo in tv e ci sentiamo come mio padre quando io, dodicenne ,gli facevo vedere Renato Zero a Discoring...

Un pò complicata per noi quasi sessantenni la tua musica, ma consapevoli che è diversa dalla banalità di tanta musica melodica che c'è in giro , consapevoli che c'è di più, tanto di più.

E d'altro canto come dice mio marito:" E' già eccezionale che tu sia lì ,non è da tutti trovarsi ad Xfactor, in prima serata, in una delle trasmissioni più importanti di musica, al cospetto di 4 giudici che credono in te, in voi, che dicono delle cose importanti e danno di te dei giudizi eccezionali, che si stupiscono della tua energia. Allora amore ,sappi che siamo qui , orgogliosi felici, increduli ... e non ci vedi , ma ti sosteniamo , ci crediamo , vi votiamo e ti abbracciamo fortissimo e ci scaldiamo il cuore con il tuo sorriso,la tua caldissima voce e l'energia purissima che mandi. E ti dedico una canzone bellissima che non c'entra nulla con la tua musica, ma ascoltala perchè quando la ascolto mi fa pensare sempre a te e la tua mamma. Ascoltala ,si intitola "Sarà per te" ed è di Francesco Nuti. Te la dedica tua madre per mano mia