DRIVE-IN ALL'AREA FIERA A LANCIANO: LA DENUNCIA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Non volevo credere ai miei occhi. Quello che ho visto oggi al Drive-in dei tamponi Covid dell'area Fiera a Lanciano in una visita ispettiva è vergognoso e inaccettabile. In queste foto potete averne qualche prova.

Andiamo con ordine. I servizi igienici sono pieni di sporcizia. Mancano carta, saponi, disinfettanti per le mani, le porte si bloccano solo con dei bancali e i lavandini versano in condizioni pietose. Come fanno gli operatori a disinfettarsi le mani per la tutela della propria salute e degli utenti non è dato saperlo.

L'accettazione per il tampone avviene all'esterno, senza alcuna protezione dal maltempo. I lavoratori sono costretti a rimanere così anche nel periodo più freddo dell'anno, con pioggia o neve. Sono mesi che chiediamo un intervento alla Asl 02 ma nessuno si è degnato di dare una risposta.

E non parliamo poi delle retribuzioni per il personale, che aspettano ancora gli stipendi per le attività al Drive-in di luglio. Ma tanto in questa azienda sanitaria succede di tutto, basti pensare ai vaccinatori che non prendono stipendio per le ore negli hub da marzo!

Ed è ancora più grave che le nostre denunce rimbalzino sul muro di gomma di Asl e centrodestra, che preferiscono guardare un'altra parte piuttosto che risolvere i problemi. Io vi prometto che non farò un passo indietro, e ogni volta che ci sarà qualcosa da denunciare lo farò. Avete la mia parola!