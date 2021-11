CONFERITA LA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO

Si è svolta nella mattinata del 4 novembre la seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Mafalda nella quale è stata conferita all'unanimità la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto - Medaglia d'oro al Valor Militare.

L'iniziativa, promossa dal Gruppo delle Medaglie d'oro al Valor Militare in collaborazione con ANCI, è stata accolta con decoroso entusiasmo da parte dell'Amministrazione Comunale, che ha intitolato, proprio al Milite Ignoto, il largo sul quale poggia il monumento ai caduti.

Il Centenario della deposizione del Milite Ignoto, che ricade in questo giorno in cui si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, è stato occasione per poter coinvolgere i Carabinieri, il parroco e le scuole, che hanno contribuito all'evento con la lettura di un passo del romanzo "Addio alle armi" di Ernest Hemingway. Successivamente è stata deposta una corona di alloro e quindi c'è stata la scopertura della targa commemorativa.

"Sono queste le occasioni - ha dichiarato il Sindaco Matassa - in cui il compito di noi amministratori si fonde con quello di ogni essere umano: trasmettere alle future generazioni la memoria di quanto è stato affinché il ricordo si trasformi in antidoto contro le atrocità che ogni guerra porta inevitabilmente a galla".