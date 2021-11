IN ITALIA MANCA LA STABILITA'

La Lega va verso una scissione pilotata o comunque ci sarà la nascita di un nuovo partito e probabilmente senza grosse ferite. Allo stato attuale il cdx è consapevole che non ha i numeri per vincere le prossime elezioni politiche in autonomia in quanto solo i voti della Lega (in calo di appeal) di Fratelli D’Italia (stabile ma oltre non va) e Forza Italia (in fase di smobilitazione), non bastano per assemblare una maggioranza parlamentare che garantisca un governo stabile al paese. Suppongo che abbiano capito che strategicamente è determinante riacquistare terreno verso l’area moderata del paese che guarda con molto distacco (ad esempio) Frantoianni alleato di un probabile Governo CSX+M5S ma nello stesso tempo non si fida di un governo a totale trazione sovranista con Salvini e Meloni che perdipiù guerreggiano per la leadership.

La soluzione Giorgetti a capo di una area moderata potrebbe aprire uno spazio di manovra molto ampio che arginerebbe il malcontento di molti moderati e darebbe un opzione di scelta a molti movimenti o partiti che non hanno prospettiva se non diventano parte organica di una coalizione; e parlo di Renzi e Calenda che sono ritenuti inaffidabili dai leader di PD e M5S ma è altrettanto evidente che neanche loro stanno bene con gli ormai “ex” compagni di viaggio.

Per quanto riguarda l'area CSX credo che ci sia poco da inventarsi, l’alleanza PD+M5S è ormai solo da perfezionare ma è ormai “de facto”, in più nascerà (come sempre) un nuovo movimento più a sinistra che riunirà tutti i movimenti a SX che nascono prima di ogni tornata elettorale e Giuseppe Conte sarà il premier indicato con buona pace di tutti.

Quanto sopra garantirebbe quantomeno una partita a due alle prossime elezioni politiche con un vincitore certo ed eviteremmo di far trovare il paese nuovamente dinanzi ad un "nulla di fatto” e quindi ricorrere ad un governo tecnico/politico guidato da una figura terza e sostenuto da PD+ M5S e altri di buona volontà come accaduto nel 2018 che poi ne governa, ne riforma ma ci si limita ad amministrare le emergenze (anche male) e a rinviare interventi fondamentali per il Paese

All’attività politico-istituzionale della nostra amata Italia mancano tante cose ma tra le più importanti manca la STABILITA’.

Per il nostro futuro e sopratutto per il futuro dei nostri figli sarà determinante essere governati con continuità e da riferimenti CERTI che si sappiano assumere responsabilità a chiare lettere senza sparare nel mucchio e dire sempre che è colpa di “qualcun altro”. I governi tecnici sostenuti da maggioranze trasversali servono solo a rimanere in campagna elettorale permanente senza capacità decisionale sul lungo termine e senza credibilità internazionale. Chi vivrà, vedrà.