20 sindaci del Vastese su 22 sosterranno Carlo Moro come consigliere provinciale

Nella riunione, convocata dal sindaco Cristina Lella, presso la ex comunità montana di Torrebruna, venerdì 5 novembre si sono riunti 22 sindaci del medio -alto vastese, affrontando "alcuni argomenti di interesse collettivo, tra cui la sanità territoriale, le risorse idriche, usi civici e viabilità provinciale" e sottolineando "la necessità di fare squadra, a prescindere dall'appartenenza politica, per portare sui tavoli decisionali le problematiche del Vastese e le proposte per migliorare la vita e ridurre lo spopolamento dell'intero territorio, territorio che troppo spesso viene dimenticato dagli Enti sovracomunali". Per affrontare questa necessità, i sindaci hanno deciso di che sarà Carlo Moro, ex sindaco di Lentella, a rappresentarli alle elezioni del 18 dicembre, in cui voteranno solo i consiglieri comunali dei 104 comuni della provincia di Chieti.

Nella stessa riunione, i primi cittadini hanno delegato il loro collega di Gissi, Agostino Chieffo "ai problemi riguardanti la sanità territoriale, mentre per gli usi civici il sindaco di Celenza, Walter Di Laudo. I due avranno il compito di interloquire con gli enti sovracomunali e organizzare incontri con assessori e funzionari regionali.

Inoltre, è stato fatto il punto sullo stato del lavori riguardanti i distretti 5 e 6 e della Fondovalle Treste".

Nel comunicato si legge anche che l'attuale vice sindaco Moro viene candidato da 20 sindaci sui 22 presenti alla carica di consigliere provinciale non solo perchè è stato sindaco di Lentella per 15 anni, ma anche perchè il suo Comune, insieme al Comune di Schiavi d'Abruzzo, si è occupato degli appalti per la realizzazione dei lavori finanziati con il Masterplan Abruzzo riguardanti i distretti 5, 6 e Fondovalle Treste, per l'importo complessivo di 13 milioni di euro"

Infine, i partecipanti hanno deciso di vedersi mensilmente per mantenere alta la guardia sulle problematiche del Vastese.