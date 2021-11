Istituzioni e imprese a confronto per studiare l’esistente e progettare quello che verrà, soprattutto per pianificare con competenza i nuovi investimenti in arrivo sul territorio.

Un interessante pomeriggio di approfondimento sulla logistica e sulla portualità del Vastese per presentare la ricerca di ASPO - Azienda Speciale per i porti di Ortona e Vasto della Camera di Commercio di Chieti Pescara.

