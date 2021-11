Mafalda riparte dallo Sport

Dopo un periodo di chiusure forzate di tutte le attività sociali causa Covid-19, il Comune di Mafalda, è pronto per ripartire.

La cerimonia di inaugurazione della Palestra Comunale di questa mattina segna formalmente lo start.

L’Amministrazione Comunale di Mafalda, presieduta dal Sindaco Giacomo Matassa, centra un importante obiettivo del proprio programma elettorale. Queste le parole del primo cittadino: “La riqualificazione delle aree sociali, in generale, rappresenta il nostro fondamentale obiettivo per questi primi 5 anni di mandato amministrativo. Riteniamo, infatti, che la crescita sociale di Mafalda possa svilupparsi attraverso la creazione di spensierati tempi e spazi da condividere.

In questo modo, inoltre, riteniamo di poter rendere Mafalda sempre più attrattiva, anche dal punto di vista turistico, offrendo la possibilità anche agli ospiti ed ai visitatori di poter svolgere diverse attività.

Da chi ci ha preceduto abbiamo ereditato una situazione a dir poco disastrosa delle aree sociali comunali. Proprio la Palestra Comunale era divenuta nel tempo un imbarazzante magazzino dove veniva depositato di tutto. L’abbiamo rigenerata e pensata per essere fruibile dai cittadini di tutte le età.

Infatti, da un lato abbiamo realizzato una polivalente sala riscaldata di circa 200 mq, utilizzabile sia per attività sportive di gruppo, sia per l’organizzazione di convegni, manifestazioni teatrali, cinematografiche, musicali e culturali in genere. Dall’altro lato un campo polivalente con superficie in erba sintetica, omologato dalla FIGC, da destinare a calcio a 5 e a tennis. A servizio di queste due aree vi sono tre spogliatoi, perfettamente funzionanti, con bagni e docce. Inoltre, l’area adiacente, da una fangosa palude, è stata trasformata in un ampio parcheggio asfaltato”.

Ad Alessandro Mastrangelo, Consigliere delegato allo sport, il compito di organizzarne la gestione. Queste le sue parole: “Abbiamo già alcune associazioni sportive presenti in paese che da oggi hanno una nuova casa. Mi riferisco sia alle attività di gruppo che alla squadra di calcio, che oggi farà il suo storico debutto casalingo nel campionato regionale di calcio a 5”.

La chiosa finale è del Sindaco sull’emergenza sanitaria che ha caratterizzato gran parte del mandato amministrativo fino ad oggi: “L’auspicio è che il peggio sia alle spalle. Durante questo periodo emergenziale siamo stati vicini a tutti i cittadini e lo siamo tuttora, dando pieno sostegno soprattutto a coloro che maggiormente hanno risentito degli effetti della crisi. Parallelamente, abbiamo lavorato e creduto ad un nuovo inizio ed oggi possiamo dire di essere pronti per ripartire, sempre con cautela, ma con una nuova speranza”.