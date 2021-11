Pomeriggio insieme a Fernando D' Annunzio per parlare...

Per parlare in dialetto o del dialetto, il noto Fernando D' Annunzio ha scelto il Plazzo Genova Rullo a Vasto. Lo farà giovedì 11 novembre alle 17,30, ma non sarà una lezione...piuttosto un intrattenimento ricreativo/culturale, vista la passione del dialetto con cui il nostro si diletta.

Nel pomeriggio "dannunziano" troverete curiosità, macchiette, poesie e proiezioni... imperdibile (nel rispetto delle norme anticovid)