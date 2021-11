MARCO MARCHESANI È IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VASTO

Questa pomeriggio Marco Marchesani è stato eletto, alla seconda votazione, presidente del Consiglio Comunale con 13 voti. Il consigliere comunale della lista civica “Filo comune”, ha 26 anni ed è il più giovane a sovrintendere l’assise municipale.

“Il mio augurio - ha detto Marco Marchesani - è che la consiliatura appena iniziata sia ricordata come quella della piena maturità, del confronto politico e sociale. Questa assemblea dovrà lavorare alacremente e con serietà nel rispetto dei regolamenti, nel rispetto del luogo e dei ruoli di ciascuno di noi. Sarà questa l’aula del dibattito e del confronto politico. Abbiamo una grande responsabilità in questi anni, saper coinvolgere le persone che anche questa volta hanno rinunciato al loro diritto di voto con una percentuale alta, che dovrà far riflettere la politica tutta. Il contributo di ogni singolo consigliere dovrà accrescere il profilo di questo organo, ovvero suscitare interessi nei confronti di quelle persone. Diffondiamo da questi banchi la cultura dell’educazione e del buon esempio”.

Eletti vicepresidenti sono Lucia Perilli con 14 voti e Guido Giangiacomo con 8 voti.