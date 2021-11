Ottava edizione di InnovAzioni, Pescara al centro dell’Italia che innova

Ottavo anno consecutivo per “InnovAzioni – Strumenti e soluzioni per la crescita”, organizzato e promosso dalla Sezione Servizi Innovativi dell’Associazione degli Industriali in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori e il Comune di Pescara. Cornice della manifestazione, che avrà luogo il 12 e 13 novembre, sarà l’Aurum, in Largo Gardone Riviera.

L’evento, come ormai da tradizione, farà da contenitore anche quest’anno al Premio nazionale Campioni d’InnovAzioni - Grandi Aziende che vedrà protagoniste realtà imprenditoriali affermate che animeranno il convegno con inizio alle ore 17.00 di venerdì 12.

Inoltre, per il Contest dedicato alle PMI e Start-up che hanno innovato nel loro settore, oltre 40 le candidature raccolte nei mesi scorsi provenienti da tutta Italia: presenteranno i loro prodotti e servizi nelle due giornate contendendosi i premi finali e cercando di conquistare il favore della giuria. Tantissimi i settori di impresa rappresentati, dal medicale al turismo, dalla comunicazione al digitale, dalla meccanica all’agroalimentare. I progetti finalisti si sono già guadagnati una loro vetrina sul sito ufficiale dell’evento e soprattutto sul social Facebook di InnovAzioni, dove hanno raccolto centinaia di like in pochi giorni, scatenando l’entusiasmo di follower, imprenditori e appassionati di innovazione.

Anche per questa edizione si rinnova il sodalizio di InnovAzioni con enti eccellenti del settore a livello nazionale, come il Premio Best Practices di Confindustria Salerno e, novità di quest’anno, ITWIIN - Associazione Italiana Donne Inventrici e Innovatrici.

Nella categoria Startup/Spin-off universitari, il primo premio verrà attribuito dal Title Sponsor Metamer. Il secondo premio, per il miglior progetto presentato in ambito medicale, verrà conferito dal Golden Sponsor Maico. Il terzo premio, al miglior progetto presentato in ambito ICT (Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione), sarà assegnato dal Golden Sponsor GI Group.

L’appuntamento si inserisce nel Grand Tour tra i valori dell’Italia Intraprendente che guida il ventennale della Settimana della Cultura di Impresa. Si tratta dell'iniziativa di Confindustria nazionale che pone al centro la riflessione del legame tra impresa e cultura per lo sviluppo e il progresso del territorio e che quest’anno ha tra i suoi focus tematici la cultura di impresa e dell’innovazione come fattore abilitante, che consente alle imprese di restare competitive nei mercati globali.

Nella due giornate, inoltre, si svolgerà l’Innovation Hackaton, la gara di idee in cui si sfideranno studenti di quattro Università: l’Università degli Studi dell’Aquila, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara, la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “LUISS” e l’Università Politecnica delle Marche. I partecipanti saranno riuniti in team e andranno a proporre soluzioni “innovative” a problematiche aziendali.

I lavori si svolgeranno dalle ore 9 di venerdì 12 per tutta la giornata per riprendere alla 9 di sabato 13.