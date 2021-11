ECOBONUS: CONFARTIGIANATO CHIETI L'AQUILA ATTIVA SPORTELLO CESSIONE CREDITO

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila attiva uno sportello per la cessione del credito dell'Ecobonus. Il primo plafond messo a disposizione dagli istituti di credito convenzionati ammonta a 20 milioni di euro. Risorse che consentiranno alle imprese e ai cittadini di cedere i crediti derivanti dalla misura governativa.

Con lo sportello sulla cessione del credito, dove è presente un funzionario dedicato, si va a completare la gamma dei servizi che Confartigianato offre alle imprese e ai committenti privati, dall'assicurazione fino al rilascio del visto di conformità necessario per le operazioni di cessione.

"Il tema dell'Ecobonus - afferma il direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli - rappresenta una grande opportunità per le imprese e per la filiera dell'edilizia, soprattutto considerando il difficile momento. Di recente abbiamo anche promosso il Consorzio Crea, pensato per dare una risposta rispetto alle tante opportunità derivanti dal Superbonus 110%. Insomma, questa è una partita che vogliamo giocare. Vogliamo essere di supporto con servizi a 360 gradi, affinché le imprese possano lavorare al meglio".