Grippa (M5s): “85 milioni per l’Abruzzo sono un risultato straordinario e strategico”

“La vetustà e le falle del sistema idrico abruzzese per anni sono state al centro di un dibattito per la ricerca di soluzioni in grado di superare i disagi che le famiglie dei territori coinvolti erano costrette a vivere. Finalmente con il finanziamento complessivo di 85 milioni in arrivo per l’Abruzzo con lo scopo di realizzare degli interventi di potenziamento delle infrastrutture si può tirare un sospiro di sollievo e sperare che nei prossimi anni il problema sia da ritenere superato del tutto. È una grandissima soddisfazione l’assegnazione di queste risorse che risponde ad una serie di atti presentati in Parlamento e continue interlocuzioni con gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sostenibili attraverso le quali si chiedeva di porre fine all’annoso fenomeno degli sprechi e della conseguente insufficienza della risorsa idrica, sempre più preziosa. Confido che ora in Regione si lavori al meglio per cristallizzare con profitto la disponibilità finanziarie dagli - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico” dell’Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Sarà necessario lavorare per incrementare la resilienza ai cambiamenti climatici, migliorare la sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente e ridurre gli sprechi di risorsa”, così la deputata Grippa commenta l’approvazione dello schema di decreto esaminato dalla conferenza Stato Regioni, che individua gli interventi ammessi a finanziamento e ha determinato il finanziamento per la Regione Abruzzo degli interventi per il potenziamento del sistema idrico integrato.