PARTE GIOVEDI' 18 NOVEMBRE LA VII SETTIMANA DELLA BIODIVERSITA'
DEDICATA AGLI ALBERI (LA CUI FESTA RICORRE IL 21 NOVEMBRE)| di Orazio Di Stefano | Categoria: Attualità
PARTE GIOVEDI' 18 NOVEMBRE LA VII SETTIMANA DELLA BIODIVERSITA' E SARA' DEDICATA AGLI ALBERI (LA CUI FESTA E' IL 21 NOVEMBRE).
GLI EVENTI INIZIERANNO IN UNA SCUOLA DELL' INFANZIA DI SAN SALVO, ALLA NUOVA DIREZIONE DIDATTICA DI VASTO E SI CONCLUDERANNO ALLA FATTORIA CONDIVISA DI LENTELLA DOMENICA 29 NOVEMBRE, PASSANDO PER LA GIORNATA DEGLI ALBERI CHE RICORRE IL 21 NOVEMBRE.
NELLA LOCANDINA GLI EVENTI PRINCIPALI