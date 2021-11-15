PARTE GIOVEDI' 18 NOVEMBRE LA VII SETTIMANA DELLA BIODIVERSITA'

DEDICATA AGLI ALBERI (LA CUI FESTA RICORRE IL 21 NOVEMBRE)

| di Orazio Di Stefano
| Categoria: Attualità
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PARTE GIOVEDI' 18 NOVEMBRE LA VII SETTIMANA DELLA BIODIVERSITA' E SARA' DEDICATA AGLI ALBERI (LA CUI FESTA E' IL 21 NOVEMBRE).

GLI EVENTI INIZIERANNO IN UNA SCUOLA DELL' INFANZIA DI SAN SALVO, ALLA NUOVA DIREZIONE DIDATTICA DI VASTO E SI CONCLUDERANNO ALLA FATTORIA CONDIVISA DI LENTELLA DOMENICA 29 NOVEMBRE, PASSANDO PER LA GIORNATA DEGLI ALBERI CHE RICORRE IL 21 NOVEMBRE.

NELLA LOCANDINA GLI EVENTI PRINCIPALI

Orazio Di Stefano

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