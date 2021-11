DECIMA STELLA MICHELIN PER IL METRO'

E' uscita la Guida Michelin del 2022. Per il Ristorante "Al Metrò" di San Salvo marina 10 anni di Stella, 10 anni di sacrifici ma soprattutto 10 anni di soddisfazioni e lavoro di squadra. Si legge sulla pagina facebook di Nicola Fossaceca: "Motivo di orgoglio per tutti noi, non un traguardo ma come sempre un nuovo stimolo per poter migliorare ancora. Ma il grazie più grande va fatto a voi tutti che ci avete sempre seguito e accompagnato in tutti questi anni. Grazie ancora, Nicola Antonio e tutta la Famiglia di Al Metro’"

Le più vive felicitazioni anche dalla nostra Redazione