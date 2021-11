La tecnologia si può comprare, ma quello di cui abbiamo bisogno è un nuovo modo di pensare e ripensare le organizzazioni aziendali, le scuole, le università e la P.A., quest'ultima vero volano per uscire dal medioevo digitale in cui il nostro Paese rischia di affondare.



"90 minuti con Vincenzo Di Nicola -Pubblico e Privato: un obiettivo comune verso la digital transformation" si terrà il giorno venerdì 26 novembre 2021 alle ore 16:30 presso la sede associativa di Via Raiale 110 bis, Pescara.



Vincenzo Di Nicola, orgogliosamente abruzzese, emigrato da giovane in America dopo una laurea con lode in Ingegneria Informatica dall’Università di Bologna, Master of Science in Computer Science da Stanford, l'Università più prestigiosa al mondo per l’Informatica, cresciuto professionalmente in Silicon Valley, è tornato in Italia per creare prosperità nel Paese.

Una particolarissima storia la sua, fatta di “disruption", con la quale il nostro testimonial ha deciso di mettersi in gioco.

Oggi Responsabile Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale INPS ha dichiarato: "Ho realizzato un sogno: ho finalmente l'onore di servire, concretamente, il mio Paese".

Focus su contaminazione con le start up e open innovation, parole chiave di cui le nostre aziende dovranno sempre più fare uso, alla base di una scommessa comune tra imprenditori, manager, istituzioni.

Un confronto imperdibile, da cui raccogliere i giusti spunti per renderci protagonisti di un cambiamento non più rimandabile.



Il programma del prossimo 26 novembre prevede:

Ore 16:30 introduzione di Silvano Pagliuca, Presidente di Confindustria Chieti Pescara

ore 16:45 testimonianza di Vincenzo Di Nicola, Responsabile Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale Inps



Vi aspettiamo in presenza fino a capienza posti presso la Sala Orofino di Confindustria Chieti Pescara in Via Raiale 110 bis (Pescara), con Green Pass, o in videocollegamento.



La partecipazione all'evento, in presenza o in videoconferenza, è aperta a tutti, previa iscrizione obbligatoria da effettuare qui: 90 MINUTI CON VINCENZO DI NICOLAResponsabile Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale INPS26 novembre ore 16:30 Survey (surveymonkey.com)