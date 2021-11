Si conclude il ciclo degli aperitivi culturali di Officina Culturale 66050

Mercoledì 24 novembre si è tenuto il terzo ed ultimo evento di questo ciclo di aperitivi culturali presso Colazione da Tiffany. Nel primo evento abbiamo coinvolto il presidente dell'Euro Ortofrutticola Nicolino Torricella e la Dr.ssa Marina Paolucci per parlare del sistema agroalimentare del territorio. Nel secondo evento abbiamo invitato Angelico Travaglini per parlare di agricoltura sostenibile e filiera corta. Infine, per l’evento conclusivo, abbiamo invitato gli Chef Mirko Pollutri e Marcello Potente (nella foto di copertina) che ci hanno fatto assaggiare i prodotti figli della nostra terra.

Ma gli eventi non finiscono qui: da gennaio affronteremo nuove tematiche, come ad esempio il rilancio degli spazi urbani a San Salvo e le opportunità professionali per i giovani. È stato un bell'inizio. Abbiamo attirato l'attenzione di molti e coinvolto esponenti dell'attuale amministrazione comunale. È una promessa ai giovani: porteremo la città ad un livello sempre più alto per voi. Ci teniamo a ringraziare il Presidente dell’associazione Aniello Scafetta, che nelle strette tempistiche dell'organizzazione di questi primi eventi è riuscito a coniugare intrattenimento e approfondimento culturale, motivato dalla passione per questo campo e per l'Associazione.

