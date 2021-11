PRESENTATO A VASTO IL PROGETTO PILOTA DEL PATTO TRIGNO - SINELLO

Grande partecipazione ieri pomeriggio nella Sala Consiliare in Municipio per la presentazione del progetto del Patto Territoriale Trigno Sinello il cui bando permetterà ai privati e operatori del settore di ottenere dei finanziamenti.

“Siamo soddisfatti - ha dichiarato il sindaco Menna - per la positiva risposta degli operatori che hanno partecipato all’evento. Un incontro utile che, grazie alle informazioni del tecnico Carlo Ricci , ha permesso ai partecipanti di ottenere una preziosa guida che consentirà di investire in start up e innovazione, usufruendo di contributi a fondo perduto fino al 65%”.

Sentivo l'esigenza di presentarmi agli operatori turistici in qualità di assessore con la delega al turismo - ha aggiunto Licia Fioravante - ed ho voluto creare una occasione per farlo in modo costruttivo. Ho scelto pertanto questa opportunità di finanziamento rivolto alle attività imprenditoriali, come argomento chiave del nostro incontro, per permettere a chi opera nel settore di conoscere i dettagli del bando ed interagire direttamente con i tecnici specializzati. Esprimo somma soddisfazione per la risposta positiva degli operatori, che hanno partecipato in gran numero e molto interessati. Questo è stato il primo momento per creare un ponte sinergico con loro. Entro il 10 gennaio bisognerà presentare, per i privati, gli "studi di fattibilità" dei progetti. Ci sono 4 milioni di euro a disposizione per investimento, avviamento ed innovazione per le imprese del territorio. Ringrazio i tecnici del Patto Territoriale per il prezioso lavoro che svolgono e per aver partecipato all'incontro”.