L'11 DICEMBRE 2021 TORNA "PANUNTO" A ROCCAVIVARA

Pᴇʀ ʟ'ᴏᴄᴄᴀsɪᴏɴᴇ ᴇ̀ sᴛᴀᴛᴏ ɪɴᴅᴇᴛᴛᴏ ᴀɴᴄʜᴇ ɪʟ XVI° ᴄᴏɴᴄᴏʀsᴏ "ROCCAVIVARA IN OLIO"

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| Categoria: Attualità
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L'11 Dɪᴄᴇᴍʙʀᴇ 2021 ᴛᴏʀɴᴀ, ᴄᴏɴ ʟᴀ sᴜᴀ XX Eᴅɪᴢɪᴏɴᴇ, "PANUNTO", ʟᴀ ᴍᴀɴɪꜰᴇsᴛᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴏʀɢᴀɴɪᴢᴢᴀᴛᴀ ᴅᴀʟ Cᴏᴍᴜɴᴇ ᴅɪ Rᴏᴄᴄᴀᴠɪᴠᴀʀᴀ, ɪɴ ᴄᴏʟʟᴀʙᴏʀᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴄᴏɴ ʟᴀ Pʀᴏ Lᴏᴄᴏ, ᴄʜᴇ sɪ ᴘʀᴇꜰɪɢɢᴇ ʟᴀ ᴠᴀʟᴏʀɪᴢᴢᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴅᴇɢʟɪ ᴏʟɪ ᴇ ᴅᴇɪ ᴘᴀɴɪ. Pᴇʀ ʟ'ᴏᴄᴄᴀsɪᴏɴᴇ ᴇ̀ sᴛᴀᴛᴏ ɪɴᴅᴇᴛᴛᴏ ᴀɴᴄʜᴇ ɪʟ XVI° ᴄᴏɴᴄᴏʀsᴏ "ROCCAVIVARA IN OLIO".

Dᴀ ɴᴏɴ ᴘᴇʀᴅᴇʀᴇ, ᴏʟᴛʀᴇ ᴀʟ Cᴏɴᴠᴇɢɴᴏ ᴄʜᴇ sɪ ᴛᴇʀʀᴀ̀ ᴘʀᴇssᴏ ʟᴀ sᴀʟᴀ ᴄᴏɴsɪʟɪᴀʀᴇ ɪɴ Pɪᴀᴢᴢᴀ Pᴏʀᴛᴇʟʟᴀ ᴀ ᴘᴀʀᴛɪʀᴇ ᴅᴀʟʟᴇ ᴏʀᴇ 16:00, ʟᴀ ᴅᴇɢᴜsᴛᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴅᴇɪ ᴘʀᴏᴅᴏᴛᴛɪ ᴛɪᴘɪᴄɪ ʟᴜɴɢᴏ ʟᴇ sᴛʀᴀᴅᴇ ᴅᴇʟ ᴄᴇɴᴛʀᴏ sᴛᴏʀɪᴄᴏ ᴅɪ Rᴏᴄᴄᴀᴠɪᴠᴀʀᴀ.

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