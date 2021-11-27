L'11 DICEMBRE 2021 TORNA "PANUNTO" A ROCCAVIVARA
Pᴇʀ ʟ'ᴏᴄᴄᴀsɪᴏɴᴇ ᴇ̀ sᴛᴀᴛᴏ ɪɴᴅᴇᴛᴛᴏ ᴀɴᴄʜᴇ ɪʟ XVI° ᴄᴏɴᴄᴏʀsᴏ "ROCCAVIVARA IN OLIO"| di Redazione (Da Facebook) | Categoria: Attualità
L'11 Dɪᴄᴇᴍʙʀᴇ 2021 ᴛᴏʀɴᴀ, ᴄᴏɴ ʟᴀ sᴜᴀ XX Eᴅɪᴢɪᴏɴᴇ, "PANUNTO", ʟᴀ ᴍᴀɴɪꜰᴇsᴛᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴏʀɢᴀɴɪᴢᴢᴀᴛᴀ ᴅᴀʟ Cᴏᴍᴜɴᴇ ᴅɪ Rᴏᴄᴄᴀᴠɪᴠᴀʀᴀ, ɪɴ ᴄᴏʟʟᴀʙᴏʀᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴄᴏɴ ʟᴀ Pʀᴏ Lᴏᴄᴏ, ᴄʜᴇ sɪ ᴘʀᴇꜰɪɢɢᴇ ʟᴀ ᴠᴀʟᴏʀɪᴢᴢᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴅᴇɢʟɪ ᴏʟɪ ᴇ ᴅᴇɪ ᴘᴀɴɪ. Pᴇʀ ʟ'ᴏᴄᴄᴀsɪᴏɴᴇ ᴇ̀ sᴛᴀᴛᴏ ɪɴᴅᴇᴛᴛᴏ ᴀɴᴄʜᴇ ɪʟ XVI° ᴄᴏɴᴄᴏʀsᴏ "ROCCAVIVARA IN OLIO".
Dᴀ ɴᴏɴ ᴘᴇʀᴅᴇʀᴇ, ᴏʟᴛʀᴇ ᴀʟ Cᴏɴᴠᴇɢɴᴏ ᴄʜᴇ sɪ ᴛᴇʀʀᴀ̀ ᴘʀᴇssᴏ ʟᴀ sᴀʟᴀ ᴄᴏɴsɪʟɪᴀʀᴇ ɪɴ Pɪᴀᴢᴢᴀ Pᴏʀᴛᴇʟʟᴀ ᴀ ᴘᴀʀᴛɪʀᴇ ᴅᴀʟʟᴇ ᴏʀᴇ 16:00, ʟᴀ ᴅᴇɢᴜsᴛᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴅᴇɪ ᴘʀᴏᴅᴏᴛᴛɪ ᴛɪᴘɪᴄɪ ʟᴜɴɢᴏ ʟᴇ sᴛʀᴀᴅᴇ ᴅᴇʟ ᴄᴇɴᴛʀᴏ sᴛᴏʀɪᴄᴏ ᴅɪ Rᴏᴄᴄᴀᴠɪᴠᴀʀᴀ.
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