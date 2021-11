ANCHE IL VICE SINDACO DI DOGLIOLA LASCIA IL PARTITO DI SALVINI

Sono Antonio Napolitano, Vicesindaco del Comune di Dogliola. Sono stato eletto alle amministrative del 3 e 4 ottobre scorso. Volevo comunicarvi e pregarvi di correggere l'errore che da diversi giorni continua ad apparire sulle pagine del vostro quotidiano, in merito alle imminenti elezioni provinciali di Chieti, dove leggo il nome della candidata Veruska Di Paolo "Vicesindaco di Dogliola".

La Signora è stata sostituita dal consenso democratico alle ultime amministrative di ottobre ed oggi ricompre il ruolo di consigliere di minoranza. Il vicesindaco sono io, avendo ottenuto il maggior numero di preferenze, primo eletto in assoluto. Inoltre, politicamente parlando ero e tutt'ora sono tesserato Lega. Con questo mio messaggio, vorrei altresì divulgare la notizia della mio addio alla Lega di Salvini a causa della gestione del partito sul territorio, essendo stato totalmente ignorato. Negli incontri che si sono susseguiti nei giorni scorsi per le formazioni delle liste dei candidati al consiglio provinciale non sono stato mai interpellato.

Non condivido la strategia del. Coordinamento regionale e non ho digerito l'espulsione del consigliere regionale Manuele Marcovecchio, sostenuto anche dagli elettori di Dogliola. Tanti altri sono i motivi che non cito per non scadere e scendere allo stallo livello di quanti si sentono proprietari del partito, piuttosto che dirigenti intelligenti e lungimiranti, disinteressati al radicamento capillare della lega e all'acrescimento del consenso sul territorio e nelle piccole realtà locali.

Avevo deciso, lo scorso ottobre, di candidarmi alle amministrative nel mio Comune per regalare al partito una carica elettiva in più. Il mio obiettivo è andato a segno, visti i risultati personali e della lista che ci ha visti vincitori con Giovanni Giammichele Sindaco. Ma evidentemente questo al partito non interessa, quindi perché adoperarsi e portare acqua ad un mulino che pensa di averne già in abbondanza, visto che ritiene insignificante la riconquista di un comune piccolo come Dogliola?