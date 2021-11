Progetto pilota Patto Trigno-Sinello

Venerdì 3 dicembre alle ore 17.30, attraverso la piattaforma Zoom, il patto Territoriale Trigno-Sinello ed il Comune di San Salvo hanno organizzato un webinar rivolto alle associazioni di categoria e consulenti degli ordini professionali che intendono assistere le imprese nella compilazione e nell’invio delle domande per la partecipazione all’avviso pubblico per la preselezione di interventi imprenditoriali da inserire nel Progetto Pilota del Patto Trigno-Sinello."

Un’occasione da non perdere per meglio conoscere delle nuove opportunità per lo sviluppo del territorio. A disposizione una dotazione finanziaria di 4 milioni e mezzo di euro da ripartire in ugual misura tra progetti di investimento, avviamento ed innovazione” afferma il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

Per partecipare al webinar: https://forms.gle/7m9ZNNBt3doAFiZ59.