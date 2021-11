Bella esperienza per i ragazzi di San Nicola

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 27 novembre, un gruppo di ragazzi della Parrocchia San Nicola, hanno vissuto una bellissima esperienza di solidarieta' e carita' nella Capanna di Betlemme a Chieti in cui opera un loro coetaneo Luca Fortunato. Appena arrivati, i presenti, hanno portato in dono alcuni giocattoli per i bimbi presenti nella struttura cui ha fatto seguito la cena condivisa con una buonissima porchetta dei Fratelli D'Addario. Molto intensa anche la preghiera della sera e la testimonianza di un giovane ospite.

Domenica 28 novembre, di buon mattino, hanno fatto colazione presso la pasticceria Sigismondi in centro a Chieti e la foto di gruppo nella piazza antistante il Seminario Regionale.

E' stato un momento di crescita per tutti quanti i ragazzi.

Lorenzo Saturni