Francesco Menna verso la presidenza della Provincia

Sosterremo Francesco Menna nella corsa alla Presidenza della Provincia di Chieti con convinzione ed energia. E’ una storica occasione che il vastese non si deve lasciare sfuggire. La sua candidatura dovrebbe trovare sinergie e convergenze anche trasversali perché, di fronte ad un occasione forse irripetibile, non è per nulla vietato ‘gettare il cuore oltre l’ostacolo’ delle appartenenze partitiche ed istituzionali.

Da sempre i territori hanno fatto sintesi sui candidati Presidenti sia quando il voto era liberamente e democraticamente espresso dai cittadini elettori che dopo con la riforma parziale e mal riuscita targata Del Rio; credo, pertanto, che adesso il vastese debba fare altrettanto superando ogni genere di egoismo sia di parte che personale. Mi auguro altresì che il nostro territorio sappia saggiamente fare sintesi nello scegliere consiglieri che rappresentino sia la media collina che il vastese interno. Tutto ciò può avvenire con un atteggiamento generoso e responsabile degli amministratori dei comuni della costa che detengono un voto ponderato, in ragione dei cittadini che si rappresentano, più alto.

Sono e siamo fiduciosi, infine, che Francesco Menna non solo saprà amministrare con equilibrio e lungimiranza l’intera provincia di Chieti ma saprà dar valore concreto al coinvolgimento attivo delle forze politiche, sociali ed economiche nella necessità di ‘fare squadra’ per l’esigenza di affrontare le tante sfide che abbiamo di fronte.