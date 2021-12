Loris Battista va in pensione dal Comune di Lentella

Buona pensione Loris...amico da sempre persona corretta, umile e bella...amico, una parola che ti rappresenta in ogni modo... , anche se abbiamo avuto più cazziate noi da te per la pulizia del paese che non tutta l'Italia....

Comunque la tua pensione è meritata perché sei stato un operaio modello, hai amato e ami il tuo paese come casa tua....Eppoi sei amico di avventura di Emidio....

A Lentella sarà diverso senza la tua mano d'opera.... sicuramente con il tuo buon lavoro mancherà un pezzo fondamentale....

Goditi tutto, perché meriti di essere felice.....

Eridania noi donne ti siamo vicine perché possiamo immaginare cosa passerai a tenerlo in casa 24 ore su 24.

Agli auguri di buona pensione si unisce anche la Redazione del Trigno.net