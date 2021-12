Turdò sconfigge la Prefettura di Chieti

Nella giornata di oggi è stata pronunciata la sentenza n.499/2021 emessa dal Giudice di Pace dott. Fiocca Raffaele sul procedimento iscritto al R.G. n.1246/2021 che vede coinvolto la ditta PAGANELLI A. con sede in San Salvo per un verbale del Comune di CHIETI n.13535 emesso dalla Polizia municipale di Chieti il 02.02.2021.

Al ricorso effettuato direttamente dalla Ditta ricorrente la Prefettura emette Ordinanza ingiuntiva condannando l’automobilista alla sanzione di € 350,50.

Ci siamo opposti presso l’ufficio del Giudice di Pace,( causa da noi difesa personalmente dal Presidente del Comitato ), dove abbiamo confermato la nostra viva opposizione ad una interpretazione non corretta della norma sugli obblighi del rientro in rimessa del NCC, che si sta trasformando in una vera e propria azione vessatoria contro la ditta medesima.

Congratulazioni e felicitazioni sono giunte alla nostra Compagnia di tutela da parte del sig. Paganelli A. ed invitiamo gli automobilisti a recarsi presso la nostra sede per essere tutelati contro cartelle, multe, atti esecutivi eccetera.

Invitiamo gli automobilisti, gli utenti ed i cittadini DI NON PAGARE LE INGIUNZIONI DA QUALUNQUE COMUNE D’ITALIA ARRIVINO. Tutti coloro che abbisognano, li invitiamo a recarsi presso la nostra organizzazione al fine di avere garanzie di tutele, attività ricorrente e assistenza.