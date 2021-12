Lunedì 6 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Aldo Moro (ex Palazzi scolastici) di Vasto, si terrà il convegno dal titolo “Per una città educante. Il territorio come spazio inclusivo, partecipato e democratico”, organizzato dal Forum Civico Ecologista, dall'Arci di Vasto e da Italia Nostra del Vastese. Durante il convegno, in cui interverranno Veronica Telese, pedagogista e facilitatrice della Rete nazionale delle scuole all'aperto, Lino Salvatorelli dell'Arci prov. di Chieti accreditata per l'Erasmus+ e dell'ORA Network, Anna Bosco, assessora all'istruzione del Comune di Vasto, e moderato da Davide Aquilano, presidente di Italia Nostra del Vastese, si discuterà del territorio quale luogo attraverso cui fare emergere conoscenze e creare cultura, sempre nell'ottica della partecipazione, dell'inclusione, della valorizzazione del patrimonio locale e della tutale ambientale ed ecologica. Un momento di confronto importante per tutti coloro che quotidianamente vivono il mondo della scuola e dell'educazione, nonché per chi intende il territorio quale luogo culturale. Per partecipare è obbligatorio essere in possesso del green pass.