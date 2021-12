Francesco Menna, candidato alla presidenza della Provincia, si è presentato alla stampa

Si è svolta nella mattina del 3 dicembre, nell'aula consiliare della Provincia di Chieti, la conferenza stampa di presentazione del candidato alla Presidenza della

Provincia, Francesco Menna e delle due liste a suo sostegno.

"Ripartiremo da quanto lasciato in sospeso dall'ex Presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo e dalla sua Giunta che ringrazio per il lavoro fin qui svolto in questi sette anni. Le concluderemo, ma affronteremo anche tutte le altre sfide e le problematiche in essere e quelle future. La prima cosa che farò è incontrare i 104 sindaci dei Comuni della Provincia di Chieti. Da loro mi farò consegnare un fascicolo delle problematiche, delle aspettative e degli obiettivi delle loro comunità. Insieme a loro le affronteremo e le risolveremo portandole, qualora necessario, ai tavolo regionali e di Governo. Al tempo stesso ascolteremo anche le istanze dei cittadini, motore e fulcro dei nostri Comuni". Ha esordito così il candidato alla Presidenza della Provincia di Chieti, Francesco Menna che ha ringraziato tutti i candidati consiglieri - dieci donne e quattordici uomini - in questa coalizione che è, come ha rimarcato Menna, "una coalizione ampia che vede al suo interno il centrosinistra, il M5S e il mondo civico".

"Viabilità, riduzione del divario tra zone costiere e aree interne, edilizia scolastica e crisi idrica. Ma anche mobilità sostenibile, vecchie stazioni ferroviarie, Via Verde Costa dei Trabocchi e Pnnr. Questi i principali obiettivi che porterò avanti insieme alla squadra che mi affiancherà. E lo farò attraverso il dialogo, l'ascolto, il confronto, la condivisione, la presenza e la vicinanza a tutti gli amministratori", ha proseguito Francesco Menna che ha sottolineato che i tavoli saranno aperti a tutti i Comuni e che le scelte saranno partecipate.

"Lavorerò insieme alla squadra che sarà al mio fianco, con passione, dedizione, professionalità e competenza mettendo a servizio di tutta la Provincia di Chieti la mia esperienza da sindaco", ha concluso Menna che ha sottolineato come la scelta della sua persona da parte dell'intera coalizione a Presidente della Provincia, sia stata per lui un onore e un orgoglio che porterà avanti con entusiasmo ed operosità.

Alla conferenza stampa erano presenti i candidati consiglieri provinciali, il Segretario provinciale del Pd, Gianni Cordisco, i consiglieri regionali del M5S, Pietro Smargiassi e Francesco Taglieri, il consigliere regionale, Silvio Paolucci , l'On. Camillo D'Alessandro (Iv), il vice ​presidente della Provincia di Chieti e candidato consigliere, Arturo Scopino , i sindaci di Chieti e Francavilla al Mare, Diego Ferrara e Luisa Russo e diversi consiglieri comunali dei 104 Comuni della Provincia di Chieti.