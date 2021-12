SINDACI DEL VASTESE UNITI PER DIFENDERE I PROBLEMI DEL TERRITORIO

Nella mattinata di sabato 4 dicembre nella Sala Consiliare del Comune di Vasto vari sindaci, tutti in fascia tricolore, hanno partecipato all’incontro voluto dal sindaco Francesco Menna per discutere delle criticità sanitarie vissute dal territorio.

Un incontro fruttuoso - ha evidenziato Menna - che ha permesso ai sindaci intervenuti di esporre i problemi vissuti dalle comunità, soprattutto in quei Comuni dove la popolazione è costituita in gran parte da anziani, che hanno spesso difficoltà a spostarsi anche per poter ricevere il vaccino antinfluenzale. I sindaci di Palmoli, Gissi, Carunchio, Torrebruna, Furci, Fresagrandinaria, e San Salvo hanno evidenziato la necessità di fare squadra per portare avanti gli interessi dei cittadini. “Solo uniti - hanno detto - si potrà ottenere un risultato”.

Pertanto nei prossimi giorni sarà comunicata la data di una manifestazione di protesta a cui prenderanno parte tutti i sindaci. L’Onorevole Grippa come parlamentare del territorio si è impegnata a dare risalto a questa problematica anche al Ministero.

"Le risorse ci sono - ha detto il consigliere regionale Silvio Paolucci - anche per reperire il personale, ma c'è bisogno di una programmazione per non perderle. Sono disponibile a ogni tipo di affiancamento nella battaglia dei sindaci".

"Questa protesta -ha concluso il consigliere regionale Pietro Smargiassi- va portata davanti al palazzo della Regione, mi rendo disponibile ad aiutare i sindaci a organizzare la protesta".