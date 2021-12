Sedute dedicate alle vaccinazioni in gravidanza contro il covid 19

L’infezione da Covid-19 in gravidanza può rappresentare un fattore di rischio per lo sviluppo della forma severa della malattia. La vaccinazione, quindi, è fortemente raccomandata, anche alla luce dell'esperienza di decine di migliaia di future mamme e degli studi ad oggi pubblicati che non riportano alcun aumento del rischio correlato al vaccino qualora questo venga effettuato in gravidanza.

Per informare correttamente le donne in attesa gli operatori del percorso nascita dell’ospedale di Chieti nel mese di dicembre saranno nuovamente a disposizione nell’Hub Vaccinale di Pala Colle dell’Ara, replicando il format già sperimentato con successo in precedenza, riscuotendo grande interesse da parte della popolazione femminile. Il personale ostetrico sarà a disposizione delle future mamme per rispondere a tutte le domande sulla vaccinazione anti-Covid 19 in gravidanza. E, se lo vorranno, potranno vaccinarsi nella stessa giornata.

Questo il calendario di dicembre: