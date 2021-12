Si è tenuto il convegno “Per una città educante. Il territorio come spazio inclusivo, partecipato e democratico”

Si è tenuto lunedì 6 dicembre, presso la sala Aldo Moro di Vasto, il convegno “Per una città educante. Il territorio come spazio inclusivo, partecipato e democratico”, organizzato dal Forum Civico Ecologista, Arci Vasto e Italia Nostra del Vastese, e che ha visto la numerosa partecipazione di varie realtà educative e del mondo della scuola di Vasto e del vastese, dell'associazionismo e dell'imprenditoria.

Il convegno ha avuto come relatori:

Veronica Telese, pedagogista e facilitatrice della Rete Nazionale delle Scuole all'Aperto (www.scuoleallaperto.com) la quale, parlando dell'importanza dell'Outdoor Education, ha poi mostrato come la Rete, con gli Istituti scolastici che vi aderiscono, lavori in tal senso sia per la realizzazione di percorsi relativi alla progettazione inter-disciplinare, favorendo così il benessere di alunne e alunni e dell’intera comunità educante, sia per la progettazione di percorsi didattici innovativi ispirati all’educazione all’aperto, alla risignificazione degli spazi esterni come ambienti di apprendimento e aule didattiche diffuse – attraverso processi di formazione e ricerca monitorati dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” dell’Università di Bologna, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Qualità della Vita dello stesso Ateneo, con il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione dell'Università di Milano Bicocca, con il Dipartimento Scienze dell’Educazione e dei processi formativi dell'Università di Parma e con il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università della Valle d’Aosta;

Lino Salvatorelli, referente locale dell'ORA Network (www.oranetwork.eu), associazione internazionale con sede a Banja Luka (Serbia), nonché dell'Arci prov. di Chieti, accreditata per l'Erasmus+, il quale, mostrando dapprima i risultati dell'ultimo scambio internazionale appena conclusosi a Blackpool, ha poi parlato dei progetti futuri i quali prevedono la realizzazioni di attività internazionali (seminari, visite di studio, corsi di formazione, scambi giovanili) che coinvolgeranno numerosi giovani, educatori, volontari, responsabili di associazioni, attivisti provenienti da tredici Paesi europei, con l’obiettivo principale di generare un percorso educativo e formativo volto a facilitare processi di inclusione sociale e cittadinanza attiva;

Anna Bosco, assessora all'istruzione del Comune di Vasto, la quale ha posto l'accento sull'importanza delle Istituzioni locali per realizzare quelle comunità educanti e inclusive di cui, a livello internazionale ed europeo, si parla ormai da molti decenni e per cui il Comune di Vasto intende continuare e rafforzare il processo avviato già durante la precedente Giunta (con Anna Bosco anche già assessora all'istruzione) attraverso collaborazioni con le realtà scolastiche ed educative del territorio.

L'incontro è stato moderato da Davide Aquilano, presidente di Italia Nostra del Vastese, associazione fortemente presente sul territorio attraverso l'organizzazione di eventi culturali, formativi ed educativi. Molti gli interventi dal pubblico, e tanti gli spunti di riflessione emersi. Motivo per il quale gli organizzatori, già da ieri, hanno promesso che questo è solo il primo di una serie di incontri che si terranno sul tema nei prossimi mesi.