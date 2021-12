Premio 'Raffaele Artese Città di San Salvo', approvato il bando della decima edizione

Il Comitato direttivo, riunitosi nelle scorse settimane, ha approvato il bando della decima edizione del Premio Letterario "Raffaele Artese Città di San Salvo.

La partecipazione è riservata agli scrittori esordienti con un’opera prima in lingua italiana, pubblicata in forma cartacea e dotata di codice ISBN. Verranno esclusi racconti, saggi e altre opere che non rientrano nella definizione di “romanzo”. Il romanzo non deve avere una precedente edizione digitalizzata o cartacea antecedente al 01/01/2021.

Dallo scorso anno è stata prevista anche una seconda sezione “Letteratura per ragazzi” (11 – 18 anni) edita nel periodo 01 gennaio 2021 – 10 marzo 2022 opera prima.

"Mi preme evidenziare - commenta il sindaco Tiziana Magnacca - come il Premio Artese Città di San Salvo sia cresciuto in questi ultimi anni, diventando un fiore all'occhiello per la nostra città, grazie alla collaborazione tra Lions Club e Comune di San Salvo.

Per l'assessore alla Cultura Maria Travaglini è "importante favorire e alimentare la lettura e la scrittura nelle scuole della nostra comunità, coinvolgendo attivamente i giovani nello sviluppo del Premio".

Soddisfatto il neo eletto presidente del Premio Virginio Di Pierro, onorato dell'incarico che gli è stato assegnato e fiducioso nel lavoro che svolgerà il suo direttivo, affinché l’edizione del decennale sia un successo.

Il Comitato direttivo del Premio Letterario "Raffaele Artese Città di San Salvo" è composto da: Virginio Di Pierro (presidente), Maria Travaglini (vice presidente), Marianna Della Penna (segretario), Romina Palombo (addetto stampa), Venanzio Bolognese (tesoriere), Silvia Daniele (responsabile della giuria tecnica e popolare) ed Emanuele Ciuffi (affari legali).

Il bando è scaricabile dal sito www.premiosansalvo.it e dalla pagina Facebook del Premio.