“Su Vignola, tratto della costa di Vasto, la Regione è subito intervenuta"

“Sul tratto della costa di Vasto, noto come Vignola, il consigliere Pietro Smargiassi confonde i tempi della burocrazia regionale, che sono stati tempestivi, con quelli della L. 145/2018 che disciplina i finanziamenti per gli interventi della messa in sicurezza del territorio. La Giunta Regionale ha immediatamente preso in considerazione e affrontato il problema prevedendo, per l’annualità 2022, un finanziamento di 3,5 milioni di euro finalizzato proprio alla difesa del tratto di costa in questione.” È quanto affermano in una nota congiunta il Presidente della Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture del Consiglio della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio e il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale abruzzese, con deleghe ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Difesa del suolo Umberto De Annuntiis a seguito delle dichiarazioni del Consigliere Pietro Smargiassi sugli interventi di messa in sicurezza sul litorale di Vignola. “Nello spirito di collaborazione avuto fino ad ora - proseguono Marcovecchio e D’Annuntiis - si prenda atto dell’impegno di questa amministrazione regionale che, a differenza della precedente, è subito intervenuta dando, così, risposte che cittadini e operatori di Vasto attendevano da anni.