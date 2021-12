RIMBORSO LIBRI DI TESTO A VASTO PER QUESTO ANNO SCOLASTICO

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l’assessore alle Politiche scolastiche, Anna Bosco, informano che l’Amministrazione Comunale, ai sensi della delibera di G.R.A. n. 659 del 22/10/2021, provvede al rimborso dei libri di testo per la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria superiore per l’a.s. 2021/2022, a favore delle famiglie residenti il cui reddito I.S.E.E., in corso di validità, risulta pari o inferiore ad Euro 15.493,71.

I moduli di domanda, disponibili presso le Scuole e il 2° Settore - Ufficio Pubblica Istruzione del Comune o scaricabili dal sito del Comune di Vasto alla sez. “Avvisi pubblici”, dovranno essere riconsegnati all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre il 28 FEBBRAIO 2022.

"E' una misura molto attesa - hanno dichiarato il sindaco Menna e l’assessore Bosco - rivolta alle esigenze di quelle stesse famiglie che tra mille difficoltà riescono a garantire con l'acquisto dei libri regolarità alla didattica dei propri figli, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, nel quale si sentono gli effetti della crisi economica conseguente alla perdurante pandemia. Anche per questo l’avviso è stato anticipato per cercare di chiudere velocemente le istruttorie e liquidare il contributo ai beneficiari”.