Luci colorate e addobbi hanno fatto da cornice al primo degli appuntamenti natalizi al “Villaggio delle emozioni” organizzato al Nuovo Polo San Gabriele.

Abeti vestiti a festa, Elfi colorati, l’aroma delle spezie, il caldo conforto di un tè, le dolci note di “Merry Christmas”, la carica di allegria di Valentina, Serena, Federica e dei ragazzi ospiti del progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), hanno contribuito a creare la magica atmosfera natalizia.

Il Natale è sempre un momento di ricchezza interna, dove bisogna mettere da parte l’orgoglio e i pregiudizi e bisogna immergersi in un periodo di meditazione, ricordando che siamo tutti figli di uno stesso Dio attraverso uno scambio culturale dove il bianco e il nero non siano solo dei colori, ma si fondono insieme per un’unica ragione. Quest’anno ancora una volta il Natale sarà diverso; l’epidemia che sta colpendo il mondo continua a destare ansia e preoccupazione.

“L’obiettivo delle iniziative de “Il Villaggio delle emozioni” mira a non sprecare l’occasione di celebrare il Natale per il suo significato più intimo: la gioia di trascorrere del tempo insieme nella classica atmosfera magica che solo questa festa sa regalare – hanno dichiarato gli organizzatori- E nel fare ciò abbiamo pensato a un modo diverso di passare il Natale donando all’intera comunità un’atmosfera natalizia”

Quello che si vuole creare è un momento di condivisione, ma anche di riflessione e apertura. “Integrare piccoli e grandi, in un evento cittadino che crei legami e costruisca anche una base sicura su cui edificare la cultura di domani, una cultura dove si abbattono le frontiere e dove “il diverso” non si nota, perché lo scopo principale è convivere in serenità e rispetto reciproco”.

Prossimi appuntamenti :

17 dicembre con “L’angolo goloso e giochi a tema natalizio”

28 dicembre con “Fiabe del focolare”