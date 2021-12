Dall' Abruzzo partiti 30 pullman, per un totale di oltre 1.400 persone

Qui alcune immagini della partecipazione abruzzese alla manifestazione “Insieme per la giustizia” che si è svolta a Roma in occasione dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil.

Cgil Abruzzo Molise e Uil Abruzzo hanno organizzato 30 pullman, per un totale di oltre 1.400 persone.

In Abruzzo l’adesione allo sciopero è stata in media del 50%, con picchi del 100% e numerose aziende in cui il dato ha raggiunto l’80 e il 90%.