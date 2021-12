A VASTO E SAN SALVO OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’APERTO

Da venerdì 17 dicembre e fino a domenica 09 gennaio 2022 nei Comuni di Vasto e San Salvo sarà obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. A disporlo sono le ordinanze emanate in data odierna dai sindaci Francesco Menna e Tiziana Magnacca

L’iniziativa è stata assunta all’esito del tavolo “Salus et Spes”, riunito nel pomeriggio di ieri dal Prefetto Armando Forgione, a cui il sindaco di Vasto ha partecipato unitamente all’assessore alla Salute, Nicola Della Gatta..

“La decisione di far utilizzare la mascherina anche all’aperto - hanno dichiarato Francesco Menna e Tiziana Magnacca - nasce dall’esigenza di evitare contagi soprattutto in occasione delle festività natalizie, quando si registra in più luoghi, ed in particolare nel centro storico, un maggior afflusso di persone ed è complicato garantire il distanziamento interpersonale”.

Sono esenti dall’obbligo di indossare la mascherina i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti affetti da disabilità o patologie incompatibili con l’uso continuativo del dispositivo di protezione.

“Si tratta di una misura preventiva che, al pari delle altre relative al distanziamento interpersonale ed al divieto di assembramento, che ogni cittadino deve osservare – concludono i sindaci di Vasto e San Salvo – vuole tutelare l’intera comunità e vivere le imminenti festività in sicurezza”.