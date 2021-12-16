POMERIGGIO COI RAGAZZI DELL’ ARDA VASTO

LUNEDI’ 20 DICEMBRE 2021 AL KARTODROMO DI CUPELLO

| di Ufficio stampa Pmi - Services
| Categoria: Attualità
STAMPA

LUNEDI’ 20 DICEMBRE 2021

POMERIGGIO COI RAGAZZI DELL’ ARDA VASTO

ORE 18,00: CONSEGNA RICONOSCIMENTI DA PARTE DI

GRAZIANA DI FLORIO – SINDACO DI CUPELLO E DI

MANUELE MARCOVECCHIO – PRES. COMM. TERRITORIO ABRUZZO

PRESENTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PMI SERVICES CON GARANZIA GIOVANI A CURA DI FABIO TRAVAGLINI

INTERVENTO DI GIULIANO GIAMMICHELE - PRESIDENTE ARDA VASTO

SERATA IN PIZZERIA CON FAMIGLIE E DOCENTI  PATATINE FRITTE, PIZZA E BEVANDE EURO 15,00

ORE 20,00: DEGUSTAZIONE DELLE PIZZE FATTE DAGLI ALLIEVI ARDA DEL CORSO DI FORMAZIONE (NECESSARI PRENOTAZIONE E GREEN PASS)

 

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