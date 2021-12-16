POMERIGGIO COI RAGAZZI DELL’ ARDA VASTO
LUNEDI’ 20 DICEMBRE 2021 AL KARTODROMO DI CUPELLO| di Ufficio stampa Pmi - Services | Categoria: Attualità
LUNEDI’ 20 DICEMBRE 2021
POMERIGGIO COI RAGAZZI DELL’ ARDA VASTO
ORE 18,00: CONSEGNA RICONOSCIMENTI DA PARTE DI
GRAZIANA DI FLORIO – SINDACO DI CUPELLO E DI
MANUELE MARCOVECCHIO – PRES. COMM. TERRITORIO ABRUZZO
PRESENTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PMI SERVICES CON GARANZIA GIOVANI A CURA DI FABIO TRAVAGLINI
INTERVENTO DI GIULIANO GIAMMICHELE - PRESIDENTE ARDA VASTO
SERATA IN PIZZERIA CON FAMIGLIE E DOCENTI PATATINE FRITTE, PIZZA E BEVANDE EURO 15,00
ORE 20,00: DEGUSTAZIONE DELLE PIZZE FATTE DAGLI ALLIEVI ARDA DEL CORSO DI FORMAZIONE (NECESSARI PRENOTAZIONE E GREEN PASS)