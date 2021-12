PRESENTATO AD AVEZZANO IL NUOVO GRUPPO CONSILIARE VALORE È ABRUZZO

Grande partecipazione all’incontro pubblico “Le ragioni di una scelta”, svoltosi ad Avezzano presso l’area esterna della sala conferenze “Nicola Irti”. L’evento è stato organizzato dal nuovo gruppo consiliare di maggioranza "Valore è Abruzzo" costituito dai consiglieri regionali Simone Angelosante, Manuele Marcovecchio e Antonio Di Gianvittorio.

“Tornare a fare politica fuori, perché una sala non è riuscita a contenere così tante persone è un aspetto che trasmette una carica molto importante. In questi ultimi anni, tutto è stato negato alla Marsica, gli interessi di questo territorio sono stati sempre e comunque messi da parte. Abbiamo un tribunale che per importanza è il terzo d’Abruzzo, più grande di quello dell’Aquila, eppure il tribunale che vogliono sopprimere è proprio quello di Avezzano. Per noi marsicani è arrivato il momento di dire basta e di ribadire come il motore economico della provincia dell’Aquila sia la Marsica. Con ‘Valore è Abruzzo’ - spiega il capogruppo Angelosante, portando, tra le altre cose, i saluti del collega Antonio Di Gianvittorio, assente all’incontro per motivi di salute - vogliamo che i territori tornino ad essere protagonisti. Ci sono tanti problemi da affrontare ogni giorno: arrivare alla fine del mese, gestire la pandemia, avere un ospedale della Marsica finalmente operativo e un pronto soccorso che funzioni. Cominceremo a denunciare queste problematiche volta per volta con una forza in più, perché ‘Valore è Abruzzo’ è il secondo gruppo della Regione Abruzzo nell’ambito della maggioranza. La forza che abbiamo oggi è molto importante, l’azione di governo regionale non potrà fare a meno dell’apporto del nostro gruppo. Non rinneghiamo nulla di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma ci faremo sentire. Andiamo avanti con la forza, la determinazione e l’orgoglio di essere marsicani.”

“Con coraggio e dignità abbiamo scelto una politica di prossimità, che con nuovo slancio e nuova forza, si basi sul confronto e sull’ascolto per dare risposte serie e concrete ai cittadini, senza avere paura di fare autocritica e di uscire da presidi autoreferenziali. Ascoltare non significa semplicemente sentire le istanze del territorio, ma farle proprie. La mia vicenda su Vasto - afferma il consigliere regionale Marcovecchio - rappresenta la ‘genesi’ di come vi sia distanza tra chi deve prendere decisioni e quelle che sono le reali esigenze del territorio. Non possiamo negare le criticità relativamente alla sanità, ai processi di realizzazione di progetti infrastrutturali e alla gestione dei rifiuti. In politica, bisogna essere onesti e aperti alla critica. Non esiste il pensiero unico, esistono il confronto, la capacità di dialogare e di trovare una sintesi tra quelle che sono le diverse posizioni politiche. Prima delle logiche di partito vengono i territori. ‘Valore è Abruzzo’ darà un importante contributo all’azione di governo regionale, promuoverà la partecipazione democratica e la condivisione delle scelte e darà un grande impulso alla finanziaria regionale. Ringrazio tutte le persone che questa sera sono state con noi, nonostante il freddo, con una presenza oltre le aspettative che ci ha visti costretti ad uscire dalla sala conferenze per rispettare il limite della capienza massima.”