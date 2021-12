247 posti nei progetti del Servizio Civile in Abruzo

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando per la selezione di 56.205 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. Il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo ha ottenuto il riconoscimento di 12 progetti per un totale di 236 volontari da impiegare, così ripartiti: 2 progetti sono inseriti all’interno del programma “Buon cammino per scoprire l’Abruzzo” per un totale di 143 operatori volontari;

7 progetti nel programma “Siete memoria del futuro che vorrei” per un totale di 63 operatori volontari;

1 progetto nel programma “Reti al servizio… della pace” per un totale di 22 operatori volontari;

2 progetti nel programma “2021 Educazione e sostenibilità in Abruzzo” per un totale di 8 operatori volontari. A questi si aggiungono ulteriori 9 volontari inseriti all'interno di progetti proposti da altri enti (CSV Lazio, CSV Insubria e Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili) a cui il CSV Abruzzo partecipa con le proprie sedi. Come di consueto, i progetti coinvolgono un gran numero di Organizzazioni di Volontariato, altri Enti di Terzo Settore e Amministrazioni locali abruzzesi. Possono partecipare alla selezione i giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventotto anni in possesso dei requisiti previsti dal bando e in possesso di un codice SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale. La presentazione della domanda avviene esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022. Come sempre è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede di attuazione, pena l'esclusione. Per ogni progetto è possibile scaricare dal sito www.csvabruzzo.it una scheda riassuntiva in cui sono presentati sinteticamente gli obiettivi, le attività e le informazioni generali. Per avere ulteriori informazioni sui progetti e supporto per la compilazione della domanda è possibile rivolgersi alle sedi del CSV Abruzzo. Anche gli stessi volontari attualmente in servizio presso il CSV Abruzzo, che hanno curato la realizzazione di un video promozionale per questo nuovo bando, sono a disposizione per consigliare gli aspiranti volontari sulle diverse proposte disponibili. Per informazioni:

telefono: 0862.318637 (sede dell'Aquila); 0871.330473 (sede di Chieti); 085.2924249 (sede di Pescara); 0861.558677 (sede di Teramo).

e-mail: serviziocivile@csvabruzzo.it

web: www.csvabruzzo.it; www.serviziocivile.gov.it; scelgoilserviziocivile.gov.it